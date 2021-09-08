Alejandra Ávalos revela que Vicente Fernández fue su padrino.

Alejandra Ávalos desea una pronta recuperación a Vicente Fernández.

Alejandra Ávalos se dice muy consternada por la salud de Don Vicente Fernández, pues recuerda que en sus inicios fue apadrinada por El Charro de Huentitán, así que no dudó en enviarle un mensaje de apoyo y fe a Alejandro Fernández.

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Fíjate que le mande a Alex un pensamiento bonito, diciéndole que estaba yo esperanzada en que Don Vicente Fernández recuperara su salud, que a lo mejor iba a ser difícil, pero no imposible el que pudiéramos volverlo a ver repuesto. Es un hombre que a mí me dio mucho

La cantante reveló que tiene grandes recuerdos con Vicente Fernández, pues fue quien la apadrinó.

Me fui de gira con él, 52 ciudades en México, yo le abría el show a Don Vicente Fernández después me embaracé y justamente estando embarazada me dijo: ‘Mi reina hermosa no puedes ya viajar conmigo, ya estas embarazada’, ya tenía como 6 meses y le dije ‘sí, efectivamente Vicente’, es que es muy peligroso. Entonces suspendimos esa gira, entró en mi lugar Ana Bárbara y Ana Bárbara se fue con él al territorio americano, muy bonitos, porque él a pesar de tanto éxito, jamás perdió el piso

Alejandra Ávalos estará en el Festival del Bolero

A propósito de la nueva temporada de la serie de Luis Miguel, Alejandra dijo que ya nunca más fue buscada por los allegados del cantante

Ya no pasó nada, sí me contactaron, pero ya después silencio total. No sé hasta qué punto de vista se pudiera referir en esa situación pública, bajo el ojo de quién y la realización de quién y, no me gustaría que la situación se prestará a un momento ficticio, pues yo tengo mi propia versión de los hechos

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Alejandra asistió a la conferencia de prensa para anunciar el festival del bolero, que se llevará a cabo el 18 de septiembre en el Teatro de la Ciudad de México, donde se rendirá homenaje a compositores fallecidos como Armando Manzanero, Sergio Esquivel, Yoshio, Arturo Castro, entre otros. Y que es donde, por cierto, alternará con figuras como José Joel, con quien ha sostenido un largo conflicto.

