Emilio revela cómo es su relación con su papá, Pepe Aguilar.

Emiliano Aguilar nos habla de su nueva vida reincorporado a la familia de su padre.

Pepe Aguilar está recuperando el tiempo perdido al lado de su hijo Emiliano Aguilar, después de que este enfrentara un proceso carcelario en 2017, por tráfico de personas.

Más que mi equipo de trabajo me alegra que haya regresado a la familia, poco a poco tendrá que ir trabajando si es que quiere estar aquí. No puede estar nadie aquí sin trabajar. Recién acaba de llegar, apenas se está acoplando, la onda es que hay mucho tiempo perdido y hay que recuperarlo poco a poco

Pepé Aguilar desea que Emiliano se gane sus propias oportunidades en mercado laboral.

Hay mucho trabajo, pero dependiendo de él y de su capacidad, no le puedo hacer favores aunque sea mi hijo. Sí él puede, pues adelante, si no puede, pues no. También es cuestión de que quiera y de que le guste

Pero, ¿podría integrarse el espectáculo ‘Jaripeo sin fronteras’ en la parte artística?

No, que yo sepa, no. Ya está grandecito como para iniciar a cantar. Que yo sepa, los dos chiquillos son los que agarraron el micrófono desde muy pequeños

Y no quiso entrar más en polémica, luego de las críticas que recibió de María Conchita Alonso, por exigir a su personal que se vacune contra Covid-19.

Que Dios la bendiga, cada quien tiene su punto de vista, yo no escuché nada y no lo vi. Nada más porque ustedes me han dicho, pero está bien, cada quien puede decir lo que quiera. Así como yo puedo decir que se vacune toda mi gente

Pepe Aguilar compartió algunos minutos con la prensa, antes de su gira Jaripeo sin fronteras, en la cual recorrerá varias ciudades de la unión americana, aún cuando la pandemia no ha cesado.

Muchas gracias por acompañarnos en esta noche tan especial, en este estreno. Tiene un significado muy especial esta noche, y por eso me encantaría que pusieran atención en todo el contenido del espectáculo, porque nos inspiró esta pandemia a sentirnos más arraigados a la tierra, más mexicanos

Con este trabajo, rinde un homenaje a sus padres Doña Flor Silvestre y Antonio Aguilar, precursores de este tipo de espectáculos.

Ella siempre va a estar conmigo, en mi memoria, ADN, la educación que tengo y en mis hijos

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Emiliano Aguilar habla sobre la convivencia con su papá Pepe Aguilar

Ventaneando logró captar a Emiliano Aguilar, minutos antes de que iniciara el concierto Jaripeo sin fronteras en California. Ahí, lo abordamos para platicar con él y saber cómo está viviendo esta nueva etapa al lado de su padre tras haber enfrentado a la justicia en el año 2017, por el delito de tráfico de personas y haber estado alejado en los años que se puso a cuentas con la justicia.

Estoy muy feliz, estoy muy agradecido con mi papá, estoy contento con mi familia, la quiero mucho. Todo bien, la verdad que estoy muy contento de estar con mi familia

Al terminar el concierto, volvimos a abordarlo para saber sus impresiones sobre las actuaciones de su familia.

Estuvo muy bien, disfruté a mi papá y a todos, estoy orgulloso de mi padre y de todo lo que ha logrado

Y le preguntamos sobre la mujer que iba a su lado.

Llevamos un rato, pero gracias

Emiliano fue discreto al hablar de su nueva vida tras enfrentar varios meses en prisión, el pago de una fianza y la reclusión en una clínica de rehabilitación por consumo de drogas, donde permaneció 6 meses.

Me siento súper bien, agradecido por todo lo que han hecho por mí, estoy contento

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