Xavi rompe el silencio a un año del fallecimiento de su papá, Xavier Ortiz.

Recuerdan a Xavier Ortiz a un año de su muerte.

Mañana 7 de septiembre, Xavier Ortiz, exintegrante de Garibaldi, cumplirá un año de haber fallecido. Y este fin de semana, en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en Guadalajara, Carisa de León, viuda de Xavier y su hijo Xavi, de 9 años, asistieron a una misa que se ofreció en su memoria.

El pequeño Xavi, quien se veía un tanto desconcertado por lo que ocurría, estuvo siempre arropado por su madre.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Xavi, junto a su mamá, se arrodilló ante Dios para orar por la paz eterna de su padre.

Al término de la misa, Carisa atendió a la prensa presente y contó cómo ha sido este año para ella y su hijo con la ausencia de Xavier.

Estuvo muy bonita la misa del padre, habló acerca de disfrutar la vida y de recuperar la fe después de un año muy difícil, no nada más para nosotros, sino para toda la gente

Ha sido un año complicado, lleno de muchísimos retos, pero creo que estamos muy contentos de haber llegado al final del año

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Por último, Carisa compartió que al término de la misa, se trasladarían a una comida que organizaron en familia para recordar a Xavier, y en la que serviría sus platillos favoritos como unos deliciosos tamales.

Nos reuníamos los miércoles con mi mamá, cuando había tamales, él pedía lo que quería. Al hacer estos tamales, es como acordarnos mucho de esos momentos

Xavi Ortiz, hijo de Xavier Ortiz, rompe el silencio tras la muerte de su papá

A un año de que Xavier Ortiz decidiera quitarse la vida, en medio de una profunda depresión, su hijo Xavi, de 9 años, cuenta cómo ha sido su vida sin la presencia y compañía de su padre.

A sus escasos 9 años, sorprende la entereza y ternura del niño.

Estoy muy bien. A partir del momento en que murió mi padre, pues me puse muy triste, pero lo fui superando y ahora pasó varias cosas muy interesantes. Ahora tenemos más animales; muchos más

Y compartió que, en memoria de su papi, él y su mamá Carisa de León, armaron un jardín dentro de su casa.

"Tenemos un pato y una lagartija, va muy bien, está muy bonito y ya lo terminamos", concluyó el menor en reciente encuentro con Ventaneando y otros medios de comunicación.

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