Alejandra Guzmán cuenta cómo fue su gira con Paulina Rubio.

Alejandra Guzmán contó todos sus secretos EN EXCLUSIVA a Pati Chapoy.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio dieron una monumental gira de conciertos por Estados Unidos con su tour “Perrísimas”, mismo que dio de qué hablar desde antes de que fuera anunciado por las supuestas diferencias que hay entre ambas cantantes.

Sin embargo, ambas mostraron que son unas profesionales en toda la extensión de la palabra y cerraron con broche de oro sus 22 presentaciones por Estados Unidos en el Microsoft Theater de Los Ángeles.

Alejandra Guzmán habla de su gira por Estados Unidos

Sobre esto habló ‘La reina de corazones’ en entrevista exclusiva para Ventaneando, donde compartió cómo fue volver a los escenarios luego de dos años de pandemia por la COVID-19 y hacerlo al lado de ‘La chica dorada’.

Al preguntarle cómo le fue en la gira que realizó en Estados Unidos junto a Paulina Rubio, la hija de Silvia Pinal señaló que hacerlo fue un reto para ella, principalmente por haber compartido escenario con otra artista.

“De costa a costa, casi sin dormir, una tras otra, pero quería ver, era un reto para mí, primero; porque era con otra artista, que no es fácil, segunda, porque regresas de dos años de estar en tu casa de floja, no, entonces, también fue como ya quiero salir, pero yo iba muy preparada y no es fácil compartir un escenario cuando eres solista”, declaró.

Cuando le cuestionaron los motivos por los que decidió compartir escenario con Paulina, Alejandra Guzmán respondió: “Porque es muy atractivo para el público y también después de una pandemia creo que es mejor ofrecer más al público, es muy diferente nuestra manera de trabajar y al final pues eso es lo que me dejó mi madre y mi padre bien clarito, cuando las canciones están ahí, ahí se respeta y veces no se respetaban cosas, pero al final ya salió, ya se terminó”.

¿Qué le pasó en la gira? ‘La reina del rock’ reveló que durante la gira le pasó de todo y se hizo de todo en la cabeza, pero lo que llamó la atención fue cuando dijo que le tuvieron que quitar dos uñas por la bailada, ya que se le enterraron.

“Me tuvieron que quitar dos uñas por bailada porque se me entierran, el dedito pequeño y el que sigue porque bailo y se me entierran, entonces, al final me quitaron, bueno ya me crecieron (…), pero nadie sabe que hay detrás, hubo dos shows que no me puse tacones porque no podía pararme de puntas, pero yo sonriendo maravillosa”, finalizó.