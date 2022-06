Mayela Laguna reacciona a sus audios hablando mal de Luis Enrique Guzmán.

Luego de los polémicos audios de Mayela Laguna despotricando en contra de Luis Enrique Guzmán y su familia, la mujer se pronunció con un video en sus redes sociales.

“Salieron unos audios míos donde estoy enojada y salgo contando lo que pasó entre Luis Enrique y yo. Pensé que era mi amiga y me traicionó", dijo sobre la polémica conversación que tuvo con una de sus amigas.

Según Mayela, ella estaba muy enojada con Luis Enrique Guzmán por haberla despojado de su pizzería.

“Lo único que puedo decir es que estaba muy enojada, cuando me salí de su casa hubo un enfrentamiento entre los dos muy fuerte, pero son cosas que se deben de arreglar entre pareja. Estamos llegando a acuerdos para poder tener el derecho de estar con nuestro hijo... ahora está viviendo con él”, contó.

Mayela Laguna quiere abandonar las redes sociales

Mayela Laguna asegura que ahora está trabajando en su pizzería, está tomando terapia psicológica para afrontar su seperación e incluso quiere retirarse de las redes sociales.

“Yo trabajo en la pizzería y sí me la dejó Luis Enrique. Cuando uno está enojado dice cosas sin pensar, este es mi último video y el único que he hecho. Yo ya me voy a salir de las redes sociales porque yo no pretendo ni quiero ser famosa. Estoy en terapia analizando muchas cosas por el bienestar de mi hijo”, declaró.

Y aunque considera que su relación con Doña Silvia Pinal es buena, no puede negar los roces con Alejandra Guzmán.

“La familia Guzmán Pinal se ha portado siempre bien, mi suegra es una señora súper respetable... con Alejandra sí he tenido porblemas”, concluyó.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán ofreció una entrevista a Ventaneando en mayo de este año, confirmando su separación: “Estamos teniendo un break y dándonos espacio”, declaró.

