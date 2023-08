Alejandra Guzmán habla del intento de rapto que sufrió Frida Sofía

En la segunda parte de la entrevista exclusiva que Alejandra Guzmán le concedió a Pati Chapoy, la ‘Reina de Corazones’ reveló detalles sobre su hija Frida Sofía y de cómo su relación con ella se fue deteriorando.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán? Al preguntarle sobre qué edad tenía Frida Sofía cuando Alejandra Guzmán decidió enviarla a Estados Unidos, la cantante declaró que a los 12 años y aseguró que decidió enviarla “porque me la iban a raptar, me la iban a secuestrar”.

Alejandra Guzmán recibió a Pati Chapoy en su estudio de grabación

“Llegó blanca, yo estaba escribiendo con Mario Domm una canción y le dije qué te pasa y me dice: ‘Es que me van a robar’. Pero yo ya tenía una camioneta blindada y por eso no se la llevaron gracias a Dios”, aseguró.

Tras este suceso, la hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal decidió enviar a su hija a Estados Unidos. “Desde entonces yo iba, la visitaba y cada vez que iba y la visitaba era más americana, entonces ahí la empecé a perder y hasta me hablaba en inglés y yo (le decía) ‘a ver hija, yo hablo en español’”.

¿Medicaban a Frida Sofía en el colegio?

Alejandra Guzmán reveló que le empezaron a dar pastillas a su hija en la escuela y fue ahí cuando la diagnosticaron con el trastorno de ‘border personality’. “La medicaban ahí y es un trastorno que por ejemplo, te dicen te amo pero te odio y tienen diferentes maneras de actuar, de la nada pueden estar muy contentos y eufóricos o muy tristes y muy deprimidos”.

Sobre cómo se enteró del trastorno que padecía su hija, la rockera aseguró que la llamaron de la escuela de Frida Sofía y ahí le explicaron en qué consistía y el por qué le daban las pastillas.

“Ella estudió ahí hasta los 17 y luego se fue a Miami y ahí se quiso quedar a vivir, entonces yo iba aprendiendo a manejar la situación pero se me salía de las manos porque hay cosas que yo no entiendo de la psicología y de la gente, cada cabeza es un mundo, entonces yo tengo problemas de alcoholismo, sí, pero son muy diferentes los problemas de alcoholismo a los problemas con pastillas que son opiáceos”, sentenció y dejó en claro que nunca hubo una regulación en cuanto a los medicamentos que ingería su hija.

¿Frida Sofía llegó a agredirla? La cantante señaló que una ocasión le llamaron porque Frida Sofía había golpeado a una de sus amigas; sin embargo no quiso dejar el proceso al que ella se estaba sometiendo para no recaer, por lo que decidió encerrar a su hija en un lugar aunque ésta no quisiera y desde entonces Frida Sofía le agarró un fuerte resentimiento.





Al cuestionarla sobre si alguna vez su hija la agredió físicamente, Alejandra Guzmán señaló que “sí, hubo varias (veces). Había una persona que era Alejandra Covarrubias, que es mi asistente y ella fue la que se encargó de sacarme de la casa porque no podíamos controlarla”.

¿Le dolió que su hija la haya golpeado?

Al respecto, ‘La Guzmán’ dijo que sí, “pero es parte de un resentimiento que surge en su corazón. No soy nadie para reclamárselo, pero hemos tocado el tema con doctores y en ciertas ocasiones hemos, las dos, pedido disculpas y tal pero creo desde ahí la relación ya no es la misma”.

Por último, Alejandra aseguró que le encantaría que hubiera una reconciliación con su hija. “Siempre le di lo mejor que tuve, le di lo mejor a ella antes que dármelo a mí, pero eso está mal porque una como madre tiene que ponerse límites”.