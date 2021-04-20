Frida Sofía: Conoce más de Borderline, la enfermedad que Alejandra Guzmán asegura que su hija padece.

Alejandra Guzmán reveló que un incidente en la adolescencia de su hija Frida Sofía, ocasionó que desarrollara un trastorno mental llamado Borderline o Trastorno de Personalidad Múltiple. Conoce qué es y cómo fue que Frida Sofía fue diagnosticada con este problema de salud mental.

En entrevista con Adela Micha, la rockera mexicana confesó que desde que su hija estudiaba en un internado de Estados Unidos, fue diagnosticada con el Trastorno Límite de la Personalidad o Borderline.

La intérprete de 'Lipstick' dijo que esta enfermedad se derivó de un intento de secuestro que Frida sufrió cuando tenía apenas 12 años y desde entonces, ella trató de atender su salud mental.

Te puede interesar: Frida Sofía: Alejandra Guzmán habló por primera vez sobre la enfermedad que padece su hija.

¿Qué es el borderline y qué síntomas tiene?

El borderline es un trastorno de salud mental que afecta la forma en que se piensa y se siente acerca de sí mismo y de los demás, alterando la vida de las personas porque tiene problemas para aceptarse a sí mismo, para manejar las emociones y en consecuencia, se tienen relaciones inestables.

Esta enfermedad se caracteriza por el miedo intenso al abandono o la inestabilidad. Cuando se encuentran en una situación así, se produce ira, impulsividad y frecuentes cambios de humor que pueden alejar aún más a quienes rodean al que la padece.

Este problema de salud mental se manifiesta por lo regular a principios de la edad adulta, pero se puede atender con un tratamiento especializado.

Entre los síntomas más significativos, hay un miedo intenso al abandono, llegando incluso a tomar medidas extremas para evitar una separación, además del desarrollo de un patrón de relaciones intensas e inestables, como idealizar a alguien y de repente pensar que es cruel.

Hay rápidos cambios en la identidad y la imagen de uno mismo, períodos de paranoia relacionada con el estrés y pérdida de contacto con la realidad, comportamiento impulsivo y arriesgado, amenazas suicidas o autolesión.

Cambios de humor, sentimientos continuos de vacío, ira intensa e inapropiada, como perder la paciencia con frecuencia y hasta sostener peleas físicas.

También podría interesarte: ¿Cómo era la relación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán? Salvador Zerboni, ex de la cantante, responde.