Alejandra Guzmán impacta con FOTO tras ser operada de emergencia.

El viernes pasado Alejandra Guzmán tuvo que someterse de nueva cuenta a una cirugía debido a una infección a consecuencia de los biopolímeros. Parece que todo salió bien y ahora es la rockera, quien sale a hablar del suceso y comparte un mensaje poderoso en redes sociales sobre el suceso acompañado de una fotografía.

Programa del 1 de julio de 2022 | Alejandra Guzman es demandada por incumplimiento.

¿Qué dijo Alejandra Guzmán tras su operación?

Tras ser sometida una vez más a una cirugía, la cantante de 54 años de edad, se dejó ver en redes sociales portando unos lentes oscuros y con el sol de fondo acompañada de un poderoso mensaje en donde deja claro que es una guerrera afortunada y bendecida, que agradece a la vida y también, habla de la gran cicatriz que le resultó dicha operación.

En la fotografía y fiel a su entusiasmo, Alejandra deja claro la importancia de la salud en su vida y al mismo tiempo, la gratitud que siente frente a los obstáculos que ha tenido que enfrentar y en los que afortundamente ha salido bien librada.

¿Qué dicen sus seguidores al respecto?

Dicha publicación, ya tiene más de 31 mil me gusta y los seguidores también, reafirman su apoyo a la cantante a quien consideran la mejor de todas y le mandan las mejores vibras para una pronta recuperación. No obstante, hay un comentario en donde le recriminan no estar con su hija Frida Sofía y sí estar al lado de su padre, Enrique Guzmán.

Ojalá que, estas fechas sirvan para que, ambas puedan limar asperezas y más después de haber pasado por otra prueba fuerte y relacionada con su salud.



¿A cuántas cirugías se ha sometido Alejandra Guzmán?

Debido a la presencia de dolor y de molestias en las piernas, la cantante tuvo que volver a someterse a una cirugía a consecuencia de los biopolímeros. La operación se llevó a acabo el pasado viernes 16 de diciembre en la Ciudad de México.

Se calcula que, hasta el momento, Alejandra ha tenido que entrar al quirófano cerca de 40 veces por la misma razón.