Alejandra Guzmán habla sobre su lucha contra el alcoholismo

Alejandra Guzmán es una de las integrantes de la Dinastía Pinal más irreverente y controvertida, y hace poco volvió a ser el centro de atención luego de protagonizar un escándalo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

¿Alejandra Guzmán estaba pasada de copas?

La también conocida como ‘Reina de Corazones’ regresaba de unas vacaciones en Huatulco junto a su madre, la primera actriz Silvia Pinal. Sin embargo, sorprendió a propios y extraños al aparecer en notable estado de ebriedad.

Alejandra Guzmán arribó al AICM en completo estado de ebriedad pues no podía hilar palabras de forma coherente, además de que le costaba trabajo mantener el paso, por lo que en una de esas sufrió una fuerte caída en medio de los reporteros presentes.

Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída al intentar evadir a la prensa en el aeropuerto

¿Qué dijo Sylvia Pasquel al respecto? Después de lo sucedido, Sylvia Pasquel, su hermana, dijo que espera que la rockera no haya sufrido alguna lesión y mencionó que debería acudir al médico para descartar que se trate de algo grave.

“Yo no les voy a decir nada, evidentemente es necesario que acuda a ver a un doctor para ver si no se lastimó las rodillas o su cadera, que es lo más importante”, declaró, y dijo que cualquier cosa que dijera podía ser malinterpretada.

“Nunca quedas bien, me reservo mi opinión de lo que pasó, de lo que vi, de lo que se dice, se comenta, se rumora”, recalcó.

¿Alejandra Guzmán tiene problemas de alcoholismo?

Luego de la caída que sufrió en el AICM, los fans de la cantante revivieron la entrevista que Alejandra Guzmán le concedió a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, en donde habló de su adicción al alcohol.

En aquella ocasión, La Guzmán reveló que comenzó a consumir alcohol cuando tenía 14 años. ”Nunca me prohibieron el alcohol en mi casa hasta que me di cuenta que era alcohólica y que no manejaba yo esa fiesta... Cuando tenía 28 años (me di cuenta de mi alcoholismo)”.

Después de eso, Alejandra Guzmán decidió internarse para salir adelante: “Yo dije, ‘ya no puedo, ya me voy’ y me fui, a los 28 años, fue la primera vez que lo intenté así y yo me lo pagué. Yo fui solita, fue un diciembre. Fui un mes… Una va a llorar y a encontrar todos esos recuerdos que te hacen adicto que tú no quieres sentir. Todo el alcohol está para que no sientas nada”.

¿Ha recaído Alejandra Guzmán?

“Muchas veces (he recaído) pero es par de, es como cuando apagas una vela entonces dejas de tomar, pero tú recaes prendes la vela, no desde arriba, desde donde estaba, ahí le vas cavando y el rollo es que tú cavas tu propia tumba”, agregó.