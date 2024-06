Alejandra dejó de reconocer a su papá porque es un infiel y un patán. Alejandra confiesa que ya no lo quiere y que se avergüenza de él. Su papá dice que siempre la ha querido, pero Alejandra no le cree. Una de las hermanas de Alejandra sí extraña a su papá y lo busca, pero Alejandra ya no siente nada por su papá desde hace tiempo.