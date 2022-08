Alejandro Fernández reacciona a críticas por su nuevo look.

Alejandro Fernández reapareció en los últimos días en redes sociales para presumir sus vacaciones por Venecia; sin embargo, ‘El Potrillo’ recibió innumerables críticas en su contra por su look, además de que se volvió blanco de memes en donde lo compararon con Bad Bunny, Harry Styles, Brad Pitt, Chavela Vargas y Olga Sánchez Cordero.

Cabe mencionar que, el cantante desde hace varias semanas emprendió un viaje al lado de su novia, Karla Laveaga, por Europa. Actualmente se encuentran disfrutando de Venecia, Italia, donde el cantante de regional mexicano se dejó ver con una cabellera platinada y ondulada, look que dividió opiniones en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Alejandro Fernández a las críticas? Durante la mañana de este martes 23 de agosto el intérprete de “Me dediqué a perderte”, “Caballero” y “Mátalas”, entre otras, recurrió a sus redes sociales para poner fin a las críticas en su contra y pronunciarse al respecto con un tono sarcástico.

“No te preocupes por lo que yo tenga o deje de hacer… preocúpate por lo que a ti te falta o no puedas hacer! #yoestoymuyfeliz”, publico Alejandro Fernández en su cuenta de Instagram con serie de fotografías que tomó durante sus vacaciones por el Viejo Continente.

En las fotografías aparece ‘El Potrillo’ presumiendo su cabello cano, luciendo una camisa Dolce & Gabbana en tonos rosáceos, además de un short y lentes oscuros, mientras degusta de una copa de vino blanco en un restaurante italiano. También compartió un video donde aparece disfrutando de un delicioso postre hecho con helado en la terraza de un lujos y exclusivo mesón veneciano con vista al mar.

Los fans reaccionan a la respuesta del ‘Potrillo’

Minutos bastaron para que amigos y fans se volcaran a su publicación con muestras de apoyo, tal como lo hicieron diversas figuras del medio como Laura Carmine, Latin Lover, Fernanda Familiar, Elan y su novia, Karla Laveaga, quienes reaccionaron con emojis de corazones rojos, manos aplaudiendo y fuego.

“¡No me gusta totalmente el look de zorro plateado! ¡¡¡Bien hecho Alex!!!”, “Mi Ale ¡te ves fiu fiu ON fire, pues. Te sentó bien Italia y a mi Londres”, “Así mero compadre”, “Guapo, talentoso y buena gente, o sea todo el package!”, “El único abuelo divinísimo”, El que puede, puede y el que no crítica”, “Sabias palabras”, fueron algunos de los comentarios.