Alejandro Fernández reveló que todos sus hijos quieren ser cantantes.

Hace unos años Alejandro Fernández apadrinó los lanzamientos como cantantes de sus hijos Camila y Alex, pero resulta que no serán los únicos que seguirán sus pasos, sino también América, Emiliano y Valentina, aunque el propio ‘Potrillo’ confesó en exclusiva para Ventaneando que el hecho lo tomó por sorpresa.

¿Qué consejo les dio Alejandro Fernández a sus hijos? El intérprete de “Me dediqué a perderte”, “Mátalas”, “Como quien pierde una estrella” y “Caballero”, entre otras, reveló el consejo que le dio a sus hijos, quienes decidieron seguir sus pasos en la música.

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“Me resultaron que los otros tres también querían ser cantantes, entonces dije, sabes qué, no, esto ya va a ser ridículo, pero ¿qué puedes hacer? No puedo hacer nada, si los cinco, o sea, los cinco cantan y muy bien”, sentenció.

“Entonces les dije: ustedes van a ser los que van a sentir el peso, mi apoyo lo van a tener siempre… los tres estudiaron música, América ya estudió en Bostón, en Berkley; Emiliano y Valentina están estudiando en Los Ángeles, así que lo traen en la sangre”, añadió.

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¿Le sorprendió la noticia a Alejandro Fernández?

Cuando le preguntaron al ‘Potrillo’ si la noticia lo tomó por sorpresa, al cantante le faltaron las palabras y no sabía ni qué contestar, lo que denota que efectivamente la noticia lo sorprendió.

“Sí, la verdad sí porque los cinco se quisieron dedicar a esto y sí me sorprendió, pero siempre les he dicho que tengan un plan b porque uno nunca sabe y que estén preparados para lo que pueda pasar”, recalcó Alejandro Fernández.

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¿Alejandro Fernández está de estreno?

Alejandro Fernández está de estreno con su más reciente sencillo “Inexperto en olvidarte”; sin embargo, llamó la atención cuando reveló que no sacaría primero el álbum, sino ahora sería al revés, primero los éxitos y después el disco.

“Ya no vamos a sacar un disco sino vamos a empezar al revés, vamos a empezar a hacer los éxitos y ya que tengamos los 10-11 éxitos vamos a sacar el disco”, finalizó el ‘Potrillo’ y le envió un emotivo mensaje a nuestros conductores.

