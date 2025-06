¿Plutarco defiende a Quirarte? El actor dice que NO hay favoritismos en MasterChef Celebrity Generaciones

En los últimos programas de MasterChef Celebrity Generaciones se ha visto un duelo directo entre Plutarco y Carlos Quirarte, quien ha dicho abiertamente que quiere a Plutarco fuera de la competencia y ha creado estrategias para que se vaya del reality de cocina.

¿Qué dijo Plutarco Haza sobre el supuesto favoritismo a Carlos Quirarte?

Plutarco Haza se ha caracterizado por tener una personalidad sin filtros y, aunque muchas veces habla con humor sobre eliminar a Los Milenials de MasterChef Celebrity Generaciones, esta vez habló muy en serio sobre los favoritismos en el programa.

Posterior al programa 13 del reality de cocina, Haza levantó la voz sobre varios temas que se han tocado en redes sociales, pero en especial, habló sobre las supuestas preferencias y favoritismos a Carlos Quirarte por parte de los chefs.

“Yo les quiero decir mi experiencia con él (Carlos Quirarte) en partícular, yo nunca vi ni medio favoritismo a nadie y lo que sí vi es un competidor que se preparó muchísimo y que lo hace muy bien”.

Plutarco habla sobre las “malas” estrategias de Quirarte en MasterChef Celebrity Generaciones

Plutarco aprovechó el momento no solo para desmentir los supuestos favoritismos hacia el conductor Carlos Quirarte, sino que también quiso recalcar que las estrategias del integrante de Los Milenials no han sido nada buenas, debido a que varias técnicas que ha aplicado Quirarte, han dejado fuera a sus compañeros de equipo y a varios de La Nueva Generación, con quienes hizo una alianza desde el programa número 1 de MasterChef Celebrity Generaciones, con el fin de protegerse entre generaciones.

“Obviamente hemos visto que las estrategias no son lo suyo y de casi ninguno de sus dos equipos (Milenials y La Nueva Generación), creo que ahí les falla un poco y pues también tiene que ver con la edad, son un poco más chavos, aunque Quirate ya no se cuece en el primer hervor, pero a pesar de que no es muy buen estratega, o a lo mejor me estoy sorprendiendo y todo esto que está haciendo y ha sido sacando a los que ha querido, pero la verdad pareciera que no, pareciera que más va resolviendo en el momento y a veces se equivoca”.

Plutarco mencionó como ejemplo el contexto que se vivió con Rafa Polinesio e Isaías ‘Chef en Proceso’, quienes quedaron fuera de la competencia por las decisiones que tomaron Los Milenias y La Nueva Generación en anteriores programas.