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FOTOS | Alejandro Fernández confesó que quería ser actor, ¡no cantante!

Alejandro Fernández confesó que antes de ser cantante tenía pasión por la actuación. Pero poco a poco incursionó más en la música. Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Alejandro volteado.jpg
Alejandro vacacionando.jpg
Alejandro selfie con sombrero.jpg
Alejandro y su mascota.jpg
Alejandro sin playera.jpg
Alejandro piramide.jpg
Alejandro selfie con lentes.jpg
Alejandro plaza de toros.jpg
Alejandro lentes.jpg
Alejandro manejando.jpg
Alejandro en los cabos.jpg
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Alejandro en la playa.jpg
Alejandro en Italia.jpg
Alejandro en el avión.jpg
Alejandro en bici.jpg
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Alejandro de perfil.jpg
Alejandro de rosa.jpg
Alejandro de charro.jpg
Alejandro de charro (2).jpg
Alejandro con sombrero.jpg
Alejandro conduciendo.jpg
Alejandro con lentes.jpg
Alejandro con gorra.jpg
Alejandro colorido.jpg
Alejandro cantando.jpg
Alejandro con gorra (2).jpg
Alejandro blanco y negro.jpg
Alejandro abrigado.jpg
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