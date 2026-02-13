“Los amo, pero ya no los soporto”: Alejandro explota y sacude al Equipo Azul en Exatlón México
La convivencia en Exatlón México se volvió explosiva luego de que Alejandro confesara que ya está “harto” de las voces de sus compañeros. Señaló directamente a Katia y Leo por gritar demasiado, y admitió que no le cae bien Nat, aunque reconoció que deben convivir y apoyarse.