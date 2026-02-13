inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | “Quien aprende la derrota avanza”: Rosique lanza fuerte mensaje previo a la contienda

La tensión se eleva en Exatlón México: Antonio Rosique recibe a los atletas con una frase contundente sobre la derrota, mientras arranca la primera Batalla por la Supervivencia.

Por: Hugo Pantoja

Antonio Rosique recibió a los atletas con un contundente mensaje: “quien aprende la derrota avanza, quien la ignora repite”. En Exatlón México el duelo será decisivo, pues definirá qué atleta quedará en riesgo dentro de la novena temporada.

