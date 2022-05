Alertan por casos de Coxsackie en guarderías de México: ¿Qué es?

En el mundo existen diferentes enfermedades, algunas más conocidas que otras, pero no porque no sean tan comunes quiere decir que no debamos tener cuidado, una de ellas afecta a manos, pies y boca y es causada comúnmente por el virus Coxsackie A 16 y otros virus pertenecientes a la misma familia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó una alerta por posibles casos de Coxsackie. Por ahora las guarderías del IMSS del Estado de México en la zona de Metepec dieron a conocer que cuentan con salas aisladas debido a casos de Boca Mano Pie.

¿Qué es el virus Coxsackie?

El virus Coxsackie A16 pertenece a la familia Picornaviridae y también es conocido como Boca Mano Pie, se trata de un sarpullido que se manifiesta principalmente en manos, pies y como llagas en la boca, encías, lengua y paladar. Se presenta en bebés, niños de entre 5 y 19 años y en ocasiones en adolescentes y adultos jóvenes.

El virus puede estar presente en saliva, mucosidad, secreciones nasales y en el líquido que sale de las ampollas.

¿Cuáles son los síntomas del Coxsackie?

Los síntomas pueden ser:



Sarpullido rojo en las manos y pies que pueden convertirse en ampollas, incluso pueden aparecer en el área genital.

Llagas en la boca.

Fiebre.

Dolor de garganta.

Malestar general.

Falta de apetito.

¿Cómo se propaga el Coxsackie?

Se contagia principalmente a través de secreciones de la nariz y garganta, ampollas y heces de las personas infectadas. Esta enfermedad se propaga con mayor facilidad durante la primera semana después del contagio de una persona.



Es común que se propague más durante el verano y hasta principios de otoño.

¿Cómo prevenir el Coxsackie?

Sigue estas recomendaciones:



Lavado frecuente de manos.

Evitar compartir utensilios, objetos o alimentos.

Desinfectar objetos que estuvieron en contacto con la persona enferma.

No saludar de beso.

Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar.

¿Cuál es el tratamiento para el Coxsackie?

No existe un tratamiento específico; sin embargo, es recomendable mantener hidratado al menos y en caso de que se presenten úlceras en la boca, evitar ingerir bebidas ácidas.