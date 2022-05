Hepatitis aguda infantil: ¿Cuál es la vacuna gratis que ponen en México?

El mundo recién se va reponiendo de la pandemia provocada por la Covid-19; sin embargo, una nueva amenaza se hace presente (hepatitis aguda infantil) y las autoridades sanitarias se mantienen alerta, sobre todo las de México después de que la semana pasada se registraran los primeros casos en Nuevo León.

Regalo de vida. Norma recibe la peor de las noticias, su pequeña hija Micaela está gravemente afectada por hepatitis fulminante.

“Hasta el momento de los cuatro contagios detectados en México, en el estado de Nuevo León, son dos de hepatitis A (la más común en niños); otro es negativo a todos los virus conocidos para esa enfermedad; y el cuarto todavía está en investigación”, informó el pasado 12 de mayo la Secretaría de Salud de Nuevo León.

La hepatitis aguda infantil ocasiona la inflamación del hígado en niños y niñas, algo que no sucede de manera habitual, de acuerdo con el Dr. Roberto Vázquez Campuzano, investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Además de los casos registrados en Nuevo León, hay otro posible caso que se está estudiando en el estado de Tamaulipas.

A través de un boletín de prensa publicado por la universidad el pasado sábado, Campuzano aseveró que la hepatitis aguda que surgió a inicios de abril en el Reino Unido no es ninguno de los virus ya conocidos o de las más frecuentes como hepatitis A, B, C y E.

Se desconoce cómo surgió la enfermedad, por ello, el Dr. Campuzano comentó que existen diferentes hipótesis al respecto: una está relacionada con la Covid-19; otra está asociada con el adenovirus 41, que se ha aislado en la mayoría de los casos y está vinculada con la gastroenteritis.

“En el caso del nuevo brote, se analiza si la hepatitis es causada por la intoxicación con algún medicamento; hasta ahora se manejan varios, como paracetamol, de uso muy frecuente en la pandemia”, señaló.

También se encuentra analizando si guarda relación con el adenovirus 41 que ha sido identificado en la sangre, pero no en el hígado. Sin embargo, uno de los datos que llama la atención es que no hay transmisión, por lo que el enfermo no contagia a sus hermanos.

Causas de inflamación del hígado

Así mismo, el académico aseguró que existen diferentes causas por las que se da la inflamación en el hígado: (medicamentosa) por el consumo de medicamentos; (obstructiva) por piedras en la vesícula; (alcohólica) por consumir bebidas alcohólicas; y la infecciosa.

En el caso de los menores, la enfermedad se presenta en el mayor de los casos por el virus de la hepatitis A. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los menores de edad con este brote desarrollan diarrea y vómito, así como dolor abdominal y coloración amarilla en piel y mucosas.

Por ello, el doctor recomendó lavarse las manos constantemente, cubrirse nariz y boca al toser o estornudar y mantener las medidas contra Covid-19, que también son útiles para la hepatitis aguda infantil.

La vacuna recomendada para menores

Por último, el docto aseguró que la hepatitis no deja secuelas en menores, al menos no la que es generada por los virus conocidos.

“Atacamos la infección rápidamente; solamente con el virus de hepatitis B, si se adquiere la infección durante los primeros cinco años de la vida, la persona se vuelve portadora crónica, lo que significa que vamos a tener la infección toda nuestra vida y podemos desarrollar alguna complicación. Por eso recomienda que todos los nuevos menores de un año se vacunen contra la hepatitis B”