¿Alessandra y Eugenio Derbez se están separando? La cantante responde.

Hace algunas semanas una vidente reveló en sus predicciones que la relación entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez se estaba deteriorando y que esto provocaría que se separaran, incluso señaló que los problemas entre ambos eran muy fuertes y por eso se estaban distanciando.

¿Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez de nuevo embarazados? | Ventaneando

“Yo visualizo que va a tener problemas con su esposa, Alessandra, por cuestiones que Eugenio está muy dedicado a lo suyo y creo que se está despegando más de la esposa que de la familia, por eso los hijos se están desuniendo mucho (…) Traen problemas fuertes de separación y que cada quien anda por su lado”, declaró en su momento la vidente.

Alessandra le responde a vidente

Durante la gira de los 90’s Pop Tour por los Estados Unidos, la exintegrante de Sentidos Opuestos habló sobre las predicciones de la vidente.

“¡Ay! ha dicho tantas veces tantas cosas, pero justo como mencionábamos hace rato. Todo eso que dice allá afuera no existe, la realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, y muchas de las cosas ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ¿haber qué dijeron?, jamás”, declaró la cantante a Telemundo.

Te puede interesar: Esta es la FOTO que confirmaría ruptura de Aislinn Derbez y Jonathan Kubben.

La vidente arremete contra Derbez

La vidente también se dio el tiempo para hablar de Eugenio Derbez y su postura sobre temas políticos, además de su supuesto veto en una televisora.

Sin embargo, ahí no paró la cosa, ya que también lo llamó oportunista y señaló que carece de talento; sin duda, una rivalidad que se ha ido agudizando.