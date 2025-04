Alex Bisogno confirma que la casa de Daniel Bisogno fue robada antes de su muerte

Han pasado prácticamente dos meses desde su lamentable deceso y, tristemente, su nombre no deja de ser tendencia en el mundo de las redes sociales. Nuestro querido Daniel Bisogno perdió la vida debido a complicaciones de salud, y ahora, su hermano Alex ha dado a conocer que la casa en donde vivía fue robada incluso antes de que él perdiera la vida.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Daniel Bisogno perdió la vida el pasado 20 de febrero debido a problemas de salud que tuvo desde el año pasado. Su muerte trajo consigo una serie de situaciones un tanto polémicas que incluyen directamente a su hermano Alex Bisogno, quien recientemente dio a conocer que la casa en donde habitaba fue robada antes de su muerte.

¿Casa de Daniel Bisogno fue robada? Esto dijo Alex Bisogno

Durante una entrevista con el conductor René Franco, Alex Bisogno , hermano menor de Daniel Bisogno, dio a conocer que la casa de nuestro querido periodista fue robada. Dicha información coincide con la que Pati Chapoy mencionó hace unos días; sin embargo, el ex conductor de “Al Extremo” manifestó que esta situación se habría dado meses antes, incluso cuando Daniel aún vivía.

“Sí robaron en la casa de Daniel (Bisogno), pero no cuando él falleció. De hecho, esas pruebas las tengo yo, que en su momento yo las mostraré. Obviamente no fue alguien cercano a la familia, sí fue víctima de un atraco por así decirlo, que ya lo explicaré en su momento si es necesario porque también eso es algo personal de la familia, pero lo que sí te puedo decir es que ningún objeto, ninguna cosa que Daniel no hubiera autorizado ha salido de esa casa”, mencionó.

¿Cuál es el conflicto con Pati Chapoy?

En este punto vale decir que han existido ciertos roces entre Alex y nuestra querida Pati Chapoy, pues la conductora entiende que su hermano busca hacerse de la herencia del periodista considerando que Daniel no dejó un testamento hecho. No obstante, sí manifestó, en más de una ocasión, que todos sus bienes querían que pasaran a manos de su hija.