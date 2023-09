¡Fabulosa! La guapísima Alex Garza robó miradas con su gran estilo

Esta semana nuestra bellísima conductora Alex Garza nos cautivó con su carisma, inteligencia y por supuesto con sus increíbles looks que deslumbraron a todos nuestros televidentes y seguidores en redes sociales. Como cada semana nos demuestra que tiene un gran gusto por la moda y siempre está al día con cada tendencia. A continuación te compartimos los outfits que lució esta semana para presentarnos las historias más impactantes en Al extremo.

Este lunes la guapísima Alex Garza lució un look asombroso y dejó a todos con la boca abierta. Nuestra querida conductora lució un increíble vestido negro entallado de vinipiel con una abertura en la parte trasera de las piernas, el cual la hizo lucir un look más arriesgado pero a la vez elegante, ya que siempre sabe dar un porte fantástico a cada prenda. En cuanto a los accesorios seleccionó unas arracadas y un collar en tonos dorados que hicieron contraste con el vestido y para los tacones eligió unas plataformas en color nude, las cuales la hicieron ver aún más estilizada.

¡Elegante y sofisticada! Alex Garza nos demuestra una vez más su versatilidad en el mundo de la moda, porque con cualquier color, prenda y estilo luce más que bella. Para este día portó un look fresco y elegante con un vestido de manga larga de tela suave canalé, en tono marrón que hizo lucir su bella figura. Para este día eligió llevar el cabello con unas ondas suaves y accesorios en tono dorado, además de unos bellos tacones color beige. Su belleza así como su carisma, roban suspiros y sus seguidores se lo hacen saber siempre dejando comentarios como: “Bellísima con ese vestido”, “Woow que hermosura”.

A mitad de semana la conductora más extrema de la televisión robó suspiros y miradas con su gran look. Esta ocasión la bellísima Alex Garza llevó un outfit más arriesgado que nos encantó, optó por una bella falda de abertura en la pierna y top de una sola manga. Para hacer juego con el conjunto portó unas arracadas y una pulsera que hicieron un hermoso contraste, en cuanto al cabello y maquillaje eligió algo muy sutil, lo cual nos demuestra una vez más que tiene una belleza y carisma natural.

¡Llegó el jueves y Alexita Garza lució asombrosa! Este día nuestra bella conductora optó por un vestido entallado estilo tie-dye que la hizo lucir guapísima. En esta ocasión decidió llevar el cabello con ondas en las puntas y para el maquillaje sombras tenues en tono marrón y labios color rosa. No hay duda de que Alex siempre luce impresionante con cada estilo que lleva al foro para presentarte las historias más extremas, además de que es una conductora atractiva y con una gran personalidad.

¡Cerrando la semana con un look muy arriesgado y hot! Llegó el viernes y lució un vestido entallado en tono cobrizo metálico que ajustaba perfectamente su hermosa figura, dejando a todos impactados y siempre en tendencia. Los aretes dorados le dieron un toque perfecto como accesorio, al igual que los tacones en tono beige. Los labios fueron también protagonistas del look total y no se hicieron esperar los comentarios en sus redes como: “lo que no tiene fin es tu belleza y las estupendas fotos que nos compartes”.