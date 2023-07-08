¡Alex Garza impresionó con sus looks de está semana en Al Extremo!

La conductora más extrema de la televisión nos cautivó una semana más con su versatilidad en el mundo de la moda, ya que con cualquier color o prenda demuestra que el mejor accesorio es la sonrisa. Te presentamos en las siguientes fotos los looks de Alex Garza que robaron miradas en Al Extremo.

La guapísima Alexita Garza empezó la semana con un look de diez dejando a todos con la boca abierta. Nuestra conductora portó una falda en tono azul capri con cortes en la parte baja y para la parte de arriba uso un top de tirantes en varios tonos destacando el azul y beige, pero el toque especial en este look fue su hermoso peinado en tendencia de dos coletas bajas con un estilo despeinado. Para complementar el atuendo optó por unos tacones de plataforma color nude que la hicieron lucir espectacular.

Este día nuestra querida conductora Alex Garza lució deslumbrante, con una falda larga tipo tie-dye y un top blanco con un corte que le dio sensualidad al outfit. Para el cabello eligió un peinado muy fresco y natural en ondas, mientras que el protagonista del look fue su labial rojo intenso que hizo resaltar aún más su bella sonrisa. Los tacones del martes fueron una muy buena elección, ya que el color dorado le dio más color al outfit y para los accesorios portó colores plateados que hicieron contraste con su maquillaje.

¡Este look nos dejó a todos con la boca abierta! Nos mostró como lucir un color rojo de impacto de la mejor manera. Nuestra preciosa conductora Alex Garza lució una increíble falda en tono rojo, con una sexy abertura en la pierna y para combinar uso un top de animal print en tonos blanco y negro. En cuanto al peinado eligió ondas y un pequeño recogido sutil que hizo apreciar sus hermosas facciones. Los internautas no se dejaron esperar en las redes sociales, dejando comentarios como: "Encanto de mujer, como siempre hermosa".

Continuamos la semana con un look muy versátil y a la moda, que hizo lucir a nuestra conductora más que hermosa. Llevó una falda en tono rosa mexicano que hizo contraste con el top azul. En esta ocasión optó por un maquillaje muy natural en tonos cálidos y para los tacones, uso unas plataformas en un tono dorado espectacular. No cabe duda de que en las redes sociales deslumbra todos los días, pues siempre recibe elogios y comentarios llenos de amor por todos sus fieles seguidores.

¡Cerrando la semana con broche de oro! Este increíble outfit dejó a todos con la boca abierta, opto por usar un top muy en tendencia en color blanco, acompañándolo con una falda tipo tye-dye en tonos neutro luciendo espectacular. Los accesorios se hicieron presentes en color dorado y no nos cabe la menor duda que Alex Garza siempre le da su toque especial a cada outfit y destaca su esencia en cada uno de ellos.