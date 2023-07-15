¡Nuestra conductora Alex Garza lució impresionante esta semana!

Como cada semana la bellísima Alex Garza nos demuestra que su gran gusto por la moda, así como su actitud y carisma son un gran complemento para lucir todos los días fantástica en Al Extremo. Te presentamos las mejores fotos de nuestra guapa conductora, que seguro te robarán más de un suspiro.

La conductora más extrema de la televisión comenzó la semana con un look radiante, ya que portó un vestido en tono verde pistache, el cual transmite frescura y alegría, además de una sensación de paz así como tranquilidad, según la colorimetría. El atuendo fue entallado e hizo que su hermosa figura resaltara, lo acompañó con un peinado sutil y un maquillaje con sombras cálidas en tonos rosa en combinación con verde. No cabe duda de que diariamente roba miradas en televisión y en redes sociales.

Para el martes nuestra bellísima Alexita Garza resplandeció con un look muy sexy pero a la vez tierno. Lució un vestido rosa ajustado con unos tirantes delgados, pero lo que más destacó fue el hermoso peinado, con dos pequeños chongos altos que están en tendencia y el resto del cabello con un ondulado natural. El maquillaje en esta ocasión, fue algo bastante natural, con un labial color rosa y sombras en tono café. Una vez más, demostró que su actitud y carisma, más un buen look hacen la combinación ideal para robar suspiros.

¡Este outfit la hizo lucir guapísima! Nos enseñó que el color blanco es ideal para lucir sexy y a la vez elegante. Este conjunto fue uno de los favoritos de la semana, puesto que realzó lo bella que es nuestra querida Alex Garza. Los labios rojos fueron un toque especial en el maquillaje y para los accesorios optó por unas arracadas doradas que hicieron contraste con el look total.

Para casi finalizar la semana, impresionó a todos con una sexy falda de tela tipo satín color perla que tenía una abertura en la pierna y un top en tonos azules con un corte asimétrico. Este día optó por un cabello natural, suelto en ondas que hicieron relucir sus bellas facciones. En redes sociales sus seguidores no se hicieron esperar y dejaron comentarios como: "Siempre luciendo hermosa", "Eres una mujer muy linda, estás bellísima".

Para finalizar la semana, nuestra hermosa conductora robó miradas. Lució preciosa con un vestido entallado largo en tono amarillo, que transmitió alegría y confianza, además de que es un color que aumenta el lujo a cualquier look. Nos mostró que puede portar una combinación de alegría y elegancia a la vez. Su maquillaje en esta ocasión fue sutil, lo cual hizo que sus facciones naturales relucieran e hicieran a todos suspirar.