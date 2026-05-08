7 peinados para hacer ejercicio sin que se enrede el pelo

Los peinados para hacer ejercicio no deben tener el único objetivo de hacernos lucir bien, sino que también tendrían que cuidar a nuestro cabello de la fricción, el estiramiento mecánico y el contacto con el sudor.

De lo contrario, podríamos ver cómo existen roturas al intentar desenredar los nudos que se hicieron en medio de la actividad física. Para proteger bien la melena no solo se debe apartar el pelo de la cara, sino también inmovilizar la cutícula y reducir los puntos de tención del folículo.

Hoy te presentamos los 7 estilos más eficientes para que puedas mantener tu cabello intacto mientras haces tu rutina y te mantienes en movimiento.

MasterChef 24/7: Conoce las instalaciones donde se llevará a cabo el programa

Los 7 mejores peinados para hacer ejercicio

Trenzas de boxeadora

Es el peinado de máxima seguridad para deportes de alto impacto, la trenza debe ir desde la raíz y el cabello queda completamente anclado al cuero cabelludo para eliminar el movimiento y los enredos más profundos.

Trenzas de boxeadora para hacer ejercicio|Pinterest

Bubble ponytail

La también llamada "coleta de burbujas" es ideal para las melenas largas y para las rutinas de running o de gimnasio. Al colocar ligas cada pocos centímetros, se segmenta la masa capilar y se evita que las hebras se froten entre sí, manteniendo la fibra alineada de principio a fin.

Peinado de coleta con burbujas para entrenar|Pinterest

Moño alto

Es ideal para yoga o pilates. Evitan que el cabello roce con la colchoneta o las máquinas y protege las puntas del desgaste por fricción.

Peinado de moño alto para hacer ejercicio|Pinterest

Trenza de espiga

Es una estructura más compacta que la trenza tradicional, permite que los cabellos cortos queden bien sujetos y no se enreden con los equipos de entrenamiento.

Peinado trenza de espiga en tendencia|Pinterest

Coleta con trenza

Es el híbrido perfecto, sujetas la base para controlar el peso y trenzas el largo para evitar el enredo. Esto reduce la tensión en la nuca.

Peinado coleta con trenza para ir al gimnasio|Pinterest

Dos space buns trenzados

Distribuyes el peso del cabello en dos puntos simétricos y evitas que la coleta pesada tire del cuero cabelludo.

Dos space buns trenzados|Pinterest

Trenza francesa invertida

Se recogen los cabellos más cortos de la nuca hacia arriba, así no hay contacto con el sudor del cuello, donde se forman los nudos más difíciles.

