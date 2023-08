¡Bella y carismática! Alex Garza nos cautivó con sus increíbles looks

La belleza y carisma de nuestra guapa conductora Alex Garza, siempre roban suspiros. No hay duda que su gran actitud y sus increíbles outfits roban suspiros cada semana, pues no importa qué color o prenda use, siempre luce más que encantadora con cualquier estilo. Te presentamos las fotos de sus preciosos looks, que dejaron a todos sus seguidores con la boca abierta en Al Extremo.

¡Hermosa y radiante! Así comenzó la semana nuestra querida conductora Alex Garza y este lunes nos demostró que puede lucir cautivadora y glamurosa al mismo tiempo. Este día lució un increíble vestido de base en tallado negro, y encima un vestido de manga larga en transparencias que la hizo ver atrevida y sofisticada. Llevó unas hermosas plataformas en tono nude que la hicieron lucir visualmente muy estilizada y para los accesorios eligió unas arracadas doradas que fueron el toque perfecto.

Este martes la conductora más extrema de la televisión lució un estilo impecable. Para este día lució un vestido entallado muy elegante en tono verde oscuro, transmitiendo seguridad, tranquilidad y armonía a la vez. La tela y diseño del vestido la hicieron ver fresca en combinación con su peinado que en esa ocasión fue algo muy sutil con unas ondas en las puntas. Para el maquillaje eligió unas sombras muy discretas y un labial en tono rosa nacarado. Alex Garza nos demostró una vez más que tiene un gran gusto por la moda y cada prenda que utiliza le queda a la perfección.

¡Llegó el miércoles y Alex Garza lució un look de diez! A mitad de semana nuestra bella conductora lució un vestido estilo tie-dye, que actualmente es tendencia en el mundo de la moda. El vestido en tonos azul y negro entallad causó sensación, ya que hizo lucir su trabajada y tonificada figura. Para combinar este increíble outfit, optó por unos tacones negros que sin dudar le lucieron fabulosos y para el peinado eligió unas ondas suaves.

Alex Garza es una increíble conductora, y nos demuestra que un gran look siempre combina con una buena actitud. Este jueves llevó un vestido entallado tipo cut-out en tono camel, el diseño de esta prenda la hizo lucir sexy y elegante, gracias al corte asimétrico del tirante y la cintura. Para el maquillaje optó por unas sombras en tonos marrones y esta ocasión los protagonistas fueron sus labios en tono fucsia, que hizo lucir aún más su bella sonrisa.