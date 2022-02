Esta es la enfermedad que padecería Alexa Parra, hija de Héctor “N” y Ginny Hoffman.

Alexa Parra, hija de Héctor “N” y Ginny Hoffman, al parecer padece una enfermedad que pondría en duda la culpabilidad de su padre. De acuerdo con Daniela Parra, la otra hija del actor, su hermana sufre alienación parental por parte de su madre, la actriz de Chiquilladas.

La joven atribuye las acusaciones en contra de su padre a las diferencias que tiene con su exposa, pues desde que se separaron no lograron llevar una relación cordial ni siquiera por el bien de su hija.

“Hoy sí estoy encabron... y así no se van a quedar las cosas. Voy a hacer todo lo que esté en mis manos para solucionar este problema porque este problema no es de estos últimos ocho meses, este problema lleva años, me refiero a unos 15″, dijo Daniela Parra a través de sus historias de Instagram.

Como presunta prueba, la joven subió unos audios de una supuesta conversación entre Ginny Hoffman y Alexa, ahí la actriz reafirma que en cuanto su hija diga algo ante la prensa “entonces sí me voy a un juzgado”.

“Estoy tratando de aguantarme muchas cosas, mami, que tú no sabes, muchas cosas que le he aguantado a tu papá desde que lo conozco, muchas cosas por las que me divorcié”, continúa Ginny. “¿Y a mí qué?, ¿ves quién es la que me está metiendo?”, responde Alexa Parra.

Te puede interesar: Venga la Alegría llega al millón de seguidores en TikTok.

¿Qué es la alienación parental?

El síndrome de alienación parental “es un trastorno caracterizado por el conjunto de síntomas que resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos, mediante distintas estrategias, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro progenitor”, así lo define la guía titulada “El Síndrome de Alineacion Parental” del Defensor del Menor.

También podría interesarte: VIDEO comprueba la rivalidad entre Christian Nodal y Eduin Caz.