Alexis Ayala sale en defensa de su amigo Jorge Salinas.

Alexis Ayala sale en defensa de su amigo, el actor Jorge Salinas.

Alexis Ayala defiende a su amigo Jorge Salinas de la versión que asegura le fue infiel a su mujer Elizabeth Álvarez con su nutrióloga con quien según una revista, el actor se besó en una locación de su nueva telenovela.

“Se me hace súper lamentable lo que está pasando; para él, para ella, para los niños y para la chamaca ésta. Muy desafortunado y yo creo que en su momento Jorge saldrá y dirá las cosas como las tenga que decir, digo por algo está guardando silencio, o sea hay como muchas entrevistas de la chava”.

“Mira, no la conozco, me merece todo mi respeto, pero pues la gente pública: el actor, el cantante, el esto, somos una cosa, no sé. Y de repente si le hacen entrevistas, qué bueno; si ella las toma, qué bueno, y desafortunadamente a veces esas cosas no suman, no suman a un hecho desafortunado en todos los sentidos. A todos nos afectan las polémicas”.

“A veces salen cosas a la luz que no era momento de que salieran, y revientan negocios, sociedades, parejas, familias, en muchos sentidos porque se ventilan y de un 5 % de verdad se inventan un 95 % o más”.

Por otro lado y aunque en un principio convocó a los medios para anunciar su boda con Cinthia Aparicio, el actor ya no quiso hablar del tema, ¿será que ya vendieron la exclusiva?

“Fíjate que ya no vamos a hablar de eso, y aseguró que jamás ha vendido nada, pero que también hay cosas que tenemos que saber guardar para nosotros. Cuando se haga la boda, como se los dije un día, pues ahí van a estar, se les va a recibir”, finalizó el actor.