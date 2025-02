⁠Así reveló Alexis Ayala que fue víctima de abuso y secuestro

Alexis Ayala , actor y productor mexicano, conmocionó a sus seguidores y todo el mundo del espectáculo al hablar sobre uno de los momentos más difícil de su vida, al ser víctima de secuestro y abuso años atrás.

⁠Alexis Ayala revela que fue víctima de abuso y secuestro

Durante una reciente entrevista en el podcast del conductor Yordi Galo Rosado Álvarez en YouTube, Alexis Ayala habló sobre su historia de vida, en la que destacó uno de los momentos más complicados de su vida, la cual fue cuando sufrió un secuestro express: “Yo pensaba que no era secuestro, este fue un incidente desafortunado, aislado, pero no, me tuvieron en un coche por 6 horas, vacando todas mis cuentas de banco”, reveló.

Te puede interesar: Valentina Elizalde lanza su propia versión de “Ebrio de Amor"; así reaccionaron las redes

¡Lo corrieron por vicioso! Luisa reaccionó a los vicios de su hijo [VIDEO] Luisa y su pareja corrieron a Paco de su casa por andar en los vicios y, aunque estaba muy agradecida con Carolina, ahora está molesta porque no lo trata bien.

De acuerdo con las declaraciones de actor de 59 años de edad, los agresores lo amarraron, lo sometieron y lo pusieron en los asientos de atrás del coche para luego robarle su dinero.

Sin embargo, algo que impactó a un más en su relato, fue cuando dio a conocer que fue víctima de abuso: “Me tuvieron amarrado con agujetas, me pusieron vendas, primero metido en el asiento de atrás. Se acerca la chava y me dice ‘ay papacito, eres tú’, era la novia del chavo del coche que nos venía siguiendo. Me sentía con mucho miedo”, dijo, y además puntualizó: “Te sientes vio**do”.

Te puede interesar: Luisito Comunica enciende a sus fans con mensaje: “Estoy preocupado por mi salud”

Esta es la razón por la que ⁠Alexis Ayala comenzó a traer escoltas

Desafortunadamente, no fue lo único malo que le pasó al actor. En la conversación con Yordi Rosado, también contó cuando sufrió un asalto afuera del teatro Jorge Negrete en la Ciudad de México: “En los 90’s era una época muy difícil en nuestro país, ya me habían asaltado (…) me quitaron una camioneta fuera del teatro Jorge Negrete y empecé a traer escoltas”, aseguró.