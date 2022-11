Alfredo Adame explota contra Platanito por chiste sobre Debanhi.

Hay temas con los que está prohibido bromear, sobre todo si implica una tragedia tal como lo sucedido con Debanhi Escobar, joven cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de una cisterna en Nuevo León; sin embargo, de poco y nada le importó esto al comediante Platanito, por lo que Alfredo Adame explotó contra él.

¿Qué dijo Platanito? Sergio Verduzco, mejor conocido Platanito, hizo un chiste de muy mal gusto sobre el feminicidio de Debanhi Escobar y por ende, hizo apología de la violencia contra las mujeres.

“Uno, dos, tres por Debanhi que está en la cisterna… chin… su mad…. el que lo suba mañana”, dijo el comediante que también bromeó sobre la escasez de agua en Nuevo León. “¿De dónde era?”, preguntó. “De Monterrey”, respondió el público.

"¿Y cómo murió?... Ahogada, en Monterrey, donde no hay agua”, reiteró Sergio Verduzco en su show.

Obviamente su chiste no causó gracia sino más bien una gran molestia, principalmente entre sus padres, quienes tomarán acciones legales contra el comediante, pero también en Alfredo Adame, quien arremetió en contra de Platanito.

El actor y conductor no se quedó con las ganas y publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales en contra de Platanito, a quien llamó descerebrado y recordó el mal chiste que también hizo sobre los menores que murieron en un incendio al interior de la guardería ABC.

“Hay descerebrados que nunca aprenden, ¿se acuerdan de la cruel broma donde fallecieron 59 menores en la guardería ABC, de Hermosillo?”, publicó Alfredo Adame. Además, pidió cárcel para el comediante por bromear con el feminicidio de Debanhi Escobar.

Alfredo Adame les otorga el perdón a sus agresores

En entrevista exclusiva con nuestro matutino Venga La Alegría, Alfredo Adame reveló que llegó a un acuerdo reparatorio (económico) para que los inculpados por la agresión física que recibió lleven el proceso en libertad.

De acuerdo con su testimonio, no desea hacerle daño a nadie, además de que le imploraron que los dejara en libertad, ya que tienen familia. “La verdad yo no le quiero hacer daño a nadie, ellos decían o imploraban que su familia. Uno de ellos acaba de tener un bebé, mi intención nunca ha sido dañar a la gente, pero no tengo el corazón para hacerle daño a la gente”.