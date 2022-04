VIDEO: Alfredo Adame y Carlos Trejo se pelean en VIVO en VLA.

Alfredo Adame visitó nuestro foro de Venga la Alegría para hablar de su reciente pelea con el abogado de Carlos Trejo en una conferencia de prensa.

Programa 2 febrero 2022 Parte 1 | Defensa personal con Alfredo Adame.

“¿Qué pasó ayer? Alberto del Río dijo que él iba a armar la pelea, que tenía el estadio de los Sultanes de Monterrey. Él dice que me estuvo hablando, pero no es cierto porque nunca me habló. Yo iba a mostrar contratos firmados para informarle a los medios, que yo tenía todo para hacer la pelea. Llegó el abogado de Trejo y les grité ‘no lo dejen entrar, no se le invitó'. Empiezo la conferencia de prensa y veo que está atrás”, expresó el polémico conductor en exclusiva a Venga la Alegría.

“Muestro todos los papeles y digo ‘muchas gracias a los medios’, él se paró y dijo ‘yo quiero hablar’. La pelea no se hizo porque él dijo ‘no quiero pelear con Adame’. Me arranco, me dejo ir y le digo ‘eres una rata’. Les pedí que los sacaran del lugar. Yo quiero pelear, pero la única solución es que firmen el contrato”, continuó.

Carlos Trejo reta a Alfredo Adame en exclusiva en Venga la Alegría

Carlos Trejo se enlazó a nuestro programa Venga la Alegría para confirmar que esta misma tarde comenzará a planear la esperada pelea con Alfredo Adame.

“Fui invitado por la señora Ivonne en mala lecha. A él y a mí nos quisieron ver la cara. Dijeron que nos robamos el dinero de la pelea... yo no estaba enterado de esa pelea”, comenzó el cazafantasmas sobre la conferencia de prensa de ayer.

En exclusiva con Venga la Alegría, Carlos Trejo pactó la pelea con su eterno rival.

“Yo voy a poner al empresario, un cheque y el señor no lo va a poder rechazar. A ti te voy a pagar. El dinero te lo voy a dar solo para darme el gusto”, expresó Carlos Trejo sobre la posibilidad de pagarle a Adame para subirse al ring.

Carlos Trejo desea que los conductores de Venga la Alegría y nuestra televisora Azteca UNO sean los intermediarios en la esperada pelea.

“Yo de lengua me como un taco, marrano”, le contestó Alfredo Adame, quien no descarta donar el dinero de la pelea a una fundación.

