Alfredo Adame arremete contra Chris Rock: ¿Por qué?

Alfredo Adame sigue estando en el ojo del huracán, ya que constantemente se ve envuelto en polémicas, tal como sucedió hace unos días cuando se enfrascó en una pelea con el abogado de Carlos Trejo (Manuel Montalvo) en un restaurante de la Ciudad de México, en donde el conductor terminó en el piso en repetidas ocasiones al intentar conectar una de sus “patadas voladoras” tras ser interrumpido en conferencia de prensa.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

El también actor explicó cuál es su opinión respecto a la violencia y aseguró que no tiene ninguna alteración en cuanto a su salud mental, señalando que, aunque no tenía motivos para visitar a su psiquiatra, le hizo una consulta luego de la reyerta contra el abogado del ‘cazafantasmas’.

“Mi psiquiatra –que no tendría que haberlo ido a ver- me dijo: ‘No tienes nada’, lo único que tienes es que estás haciendo justicia a ti mismo de toda la gente que se quiere colgar de ti”, declaró Adame a un programa de Telemundo.

Durante la charla con la conductora del programa, Adame realizó un breve recuento de todas las figuras públicas con las que ha tenido conflictos. “Es gente que quiere sus 5 minutos de fama conmigo, quieren mis reflectores para hacerse famosos, como Laura Bozzo, el cuate cazafantasmas y 20 más”, añadió.

Pero eso no es todo, la polémica también se hizo presente luego de que la conductora lo cuestionara sobre la polémica bofetada que Will Smith le propinó al comediante y presentador Chris Rock durante la 94a edición de los premios Oscar, a lo que el actor bromeó y aseguró que no podría ni siquiera aspirar a tener una estatuilla dorada.

Adame destacó que él se encuentra en contra de la violencia ya que vive bajo la filosofía de que se debe evitar la contienda, pero había actuado de la misma forma que Will Smith para defender a Jada Pinkett Smith.

“No es que esté de acuerdo, yo vivo bajo una filosofía de vida de las artes marciales y te quiero decir que la victoria no está en la contienda, está en evitarla. Pero cuando ya es imposible evitarla tienes que ir sobre esto. No estoy de acuerdo, pero si yo hubiera sido Will Smith le meto el segundo cuando se iba de lado”, declaró.

El polémico conductor también criticó la conducta de Chris Rock, quien hizo una broma de mal gusto hacia la esposa de Will Smith.

“En una ceremonia que la están viendo millones de personas y que este tipo que es barato, es vulgar, diga un chiste tan malo como ese cuando la mujer de Will Smith padece una alopecia, pues se me hace imprudente, se me hace bajo, vulgar y se me hace de todo”, finalizó.