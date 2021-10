Alfredo Adame anuncia que prepara ‘sorpresa’ para Laura Bozzo.

Según las palabras del propio Alfredo Adame, “le tiene otra bomba importante” a Laura Bozzo. El actor denunciará a la abogada peruana por trata de personas, pues asegura que tiene todas las pruebas pertinentes.

“Ya le tengo otra sorpresita... ya le estoy armando la carpeta, ya tengo todo armado,17 nombres de peruanos, le voy a dar aviso a las autoridades... estoy esperando el momento en el que la metan a la cárcel, en ese momento procedo con este asunto”, dijo contundentemente el actor a Venga la Alegría.

En torno a que un juez presuntamente había suspendido la orden de aprehensión en contra de la peruana para que no pisara la cárcel, Adame aclaró el asunto.

“Eso fue mentira '¿Tú crees?’, ¿Quién es el guapo que se va a aventar un amparo de ese tamaño?´' Dicen que fue el juez noveno, pues fue el mismo de la vez pasada”, dijo.

Alfredo Adame está en búsqueda de Laura Bozzo

Alfredo Adame aseguró ser partícipe de la búsqueda de Laura Bozzo, pero ha sido inútil su esfuerzo porque no la ha encontrado en ningún lugar.

“Me hablaron y me dijeron que estaba en el museo de las momias de Guanajuato y fuimos a investigar y sí estaba una ahí con su peluca güera y todo, pero pues no era; luego que estaba en unas coladeras en Iztapalapa y fuimos también como rata de coladera y no estaba. ¿Dónde está?”, finalizó irónicamente Adame.

