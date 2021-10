¿Qué le pasó? Vadhir Derbez tiene drástico cambio de look. (FOTO)

Vadhir Derbez demostró su profesionalismo con un arriesgado cambio de look por exigencia de un nuevo proyecto.

“Comienzo a filmar hoy y van a rapar mi cabello. Me acaban de decir que me van a rapar todo, literal: me voy a quedar sin nada de pelo... Adiós copete, adiós”, escribió visiblemente nervioso el actor en sus historias de Instagram.

Vadhir dijo sentirse ansioso y presumió el resultado final de su transformación que al parecer sí les agradó a sus fans, tanto que lo compararon con el cantante colombiano Maluma.

Te puede interesar: Muere el actor Octavio Ocaña a los 22 años; su novia se despide de él.

El viejo look de Vadhir Derbez

Desde mediados de 2020, Vadhir Derbez presumio un corte “under cut” que ha estado en tendencia desde hace algunos años. La parte de abajo va rapada y arriba solo se deja una pequeña melena para peinar.

El mencionado look ha quedado en el pasado, pues ahora el también cantante luce a rapa, incluso él mismo reconoció que sí se parece un poco al famoso reguetonero.

También podría interesarte: ¿Por qué Evaluna y Camilo escogieron el nombre Índigo para su hijo?