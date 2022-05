VIDEO: Alfredo Adame se pone celoso del atractivo físico de Guty.

Guty Carrera y Aylín Mujica se convirtieron en los nuevos participantes de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, y en su primer reto se enfrentaron a una anaconda, cucarachas y hasta un montón de tarántulas.

Alfredo Adame lanzó advertencia a Magaly durante el reto en equipo

Guty ganó su primer reto, llevando al campamento café y postres para todos los participantes de su equipo. Las concursantes de nuestro reality show quedaron atónitas con la fuerza del nuevo integrante y con su escultural físico.

La belleza de Guty ha comenzado a crear conflicto entre la parejita conformada por Magaly Chávez y Alfredo Adame, este último no ha dudado en mostrar sus celos.

Te puede interesar: VIDEO: Oskarín hace enfurecer a Alfredo Adame tras pesada broma.

Alfredo Adame está celoso de Guty

El primer reto de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! de esta noche corrió por parte de Alfredo Adame y Magaly Chávez, quienes tuvieron que buscar llaves y abrir cajas para ganar dinero.

Fue en el reto, donde el polémico presentador lanzó la siguiente advertencia y expresó sus celos de Guty Carrera.

“Ya no voltees a ver a Guty, me estoy poniendo celoso, reina. Ya sabes que cuando se me sube lo Adame a la cabeza puedo llegar incluso a asesinar. ¿Qué crees que estoy en un lecho de rosas o qué?”, dijo Adame.

La pareja ganó 2 mil pesos dominicanos para canjearlos por comida, pero antes de ir al supermercado, Magaly enfrentó a Alfredo con estas palabras.

¿Por qué? Es un chavo muy guapo... ¿estás celoso?

También te puede interesar: VIDEO: Aylín Mujica llora tras ser envuelta por una anaconda .