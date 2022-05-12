VIDEO: Oskarín hace enfurecer a Alfredo Adame tras pesada broma.

Gran sorpresa se llevó Alfredo Adame dentro de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues se levantó de la cama y no encontró una de sus botas.

Y es que, Oskarín hizo de las suyas esta noche, pues escondió uno de los zapatos del presentador arriba de un árbol. El payaso realizó la broma para que Adame se parara de la cama, pues llevaba mucho tiempo acostado y sin ayudar en el campamento.

"Logré que el señor se levantara, sino seguiría invernando", expresó.

Magaly fue una de las más preocupadas por las pertenencias perdidas del presentador y no dudó en preguntar por la bota de su novio.

"¿Quién agarró su zapato? Alfredo está enojado... yo creo que hasta se resbaló en el lodo", dijo.

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Alfredo Adame se molesta con Oskarín

Después de pasar gran parte de su día con una sola bota, Alfredo Adame lanzó una fuerte advertencia a sus compañeros Oskarín y Pancho: "Les dije que me la dieran porque me astillé el pie", declaró.

"Me voy a acostar así, pero si mañana no está mi bota en la puerta de mi changarro, se va a armar un ped...", continúó el concursante de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Ante la contundente advertencia de Adame, Oskarín prefirió bajar la guardia con su broma y devolverle su bota al conductor.

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