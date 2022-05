Magaly confiesa que no ama a Alfredo Adame y se desatan los memes.

Magaly y Alfredo Adame tuvieron su primer conflicto en Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues la modelo siente que el conductor se ha distanciado de ella y no es cariñoso.

Alfredo Adame hizo llorar a Magaly en Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

“En nuestra relación por fuera no nos veíamos todos los días, pero cuando nos veíamos era muy cariñoso y empalagoso. Me abrazaba, me agarraba de la mano y me decía infinidad de cosas. Ahora que estamos juntos bajo el mismo techo, no lo hace”, expresó Magaly.

Ante las suposiciones de Magaly, el polémico presentador le dedicó este mensaje a su novia para ganarse su confianza de nuevo y le confesó por qué le dijo “Te amo”.

“Te amo significa que eres realmente con quien quiero seguir mi vida. El ‘Te amo’ te lo dije porque estoy convencido de que eres la mujer que quiero para el resto de mi vida. Me di cuenta que me hacías falta, que quería estar contigo, me gusta la forma como eres, me di cuenta que eres lo que había buscado en una mujer y no había encontrado”, expresó.

Magaly revela secreto sobre su relación con Adame

Después de que Alfredo Adame confesó sus motivos para decirle “Te amo” a Magaly, ella expresó que no se siente tan enamorada como pensaba.

“La palabra ‘Te amo’ para mí es muy fuerte, no a cualquiera se la digo, solo lo he dicho una vez en mi vida. ¿Qué si yo amo a Alfredo? No, yo no lo amo. Cada vez que él me dice ‘Te amo’, yo le doy las gracias porque no le puedo decir lo mismo. El día que yo le diga te quiero, te adoro o algo es porque me sale del corazón”, confesó.

Los memes no se hicieron esperar en las redes sociales, pues los internautas reaccionaron ante el tenso momento de Magaly y Adame en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Adame: La relación esta perfecta



Todos viendo como Magaly dice que no lo ama a nivel nacional #ViernesDeSoyFamoso pic.twitter.com/4fk06nSnH7 — lizzie ⛅ (@starrynigxtss) May 7, 2022

Todos viendo a Adame y Magaly abrazados y llorando:#ViernesDeSoyFamoso pic.twitter.com/SZQBTL44tl — Xiumín SuaYSan ♡ (@XSuaysan) May 7, 2022