Apio llama a Jessica “princesa frustrada” en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Las rivalidades comienzan a subir de intensidad en Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues todos quieren convertirse en el rey o la reina de la selva.

Juego, memoria y animales exóticos en reto Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

Con el paso de los días, los participantes van mostrando su verdadera personalidad, tal es el caso de Jessica Díaz quien dice ser la princesa de nuestro reality show.

“Yo soy una princesa. Yo me autodenominé princesa porque alguna vez alguien me dijo ‘eres bien princesita’, y si no puedes con el enemigo, pues únetele: yo seré la princesa de la jungla. Las princesas están a un paso de la corona, entonces yo vengo a ser la reina”, expresó la concursante.

Jessica ha desatado la desesperación de sus compañeros, quienes la escuchan todas las mañanas cantar temas de películas animadas y metiéndose en su papel de una total doncella.

Te puede interesar: Soy famoso ¡sácame de aquí!: Wendolee rompe en llanto por triste motivo.

Apio manda contundente mensaje a Jessica

Apio Quijano fue uno de los hombres que no aguantó el ego de Jessica, por lo que no pudo evitar llamarla “princesa frustrada” ante las cámaras de Soy famoso ¡sácame de aquí!

"¡Ay, que callen a esa niña! Jessica y yo como que... desde el principio no le entendía muy bien como era. Y como no está en mi equipo, solo sé que es cursi y canta en las mañanas. Ya no sé si es un personaje o realmente es ella... princesa frustrada”, expresó molesto por la personalidad de Díaz.

¡La intensidad, rivalidades y retos aumentan en Soy famoso ¡sácame de aquí! No te lo pierdas por Azteca UNO.

También te puede interesar: Alfredo Adame planea entregar anillo de compromiso en Soy famoso ¡sácame de aquí!