Soy famoso ¡sácame de aquí!: Wendolee rompe en llanto por triste motivo.

Wendolee ha demostrado ser una de las participantes más fuertes y aguerridas de la competencia, pero tampoco ha evitado sacar su lado más sentimental. Y es que, en el capítulo de esta noche, la concursante de Soy famoso ¡sácame de aquí! rompió en llanto por recordar a sus hijos.

Reto con animales exóticos Soy Famoso ¡Sácame De Aquí!

Todo sucedió en el campamento, cuando Jessica Díaz cantó ¿Y si hacemos un muñeco? en nuestro reality show , pero Wendolee recordó a sus pequeños y se puso sentimental.

“Empezaron a cantar la canción de Frozen y me acordé de mis niños. Yo les canto una canción especial a ellos, la quise cantar, pero no pude porque me solté a llorar. Me da mucho sentimiento, yo sé que no me entienden, pero está cañón separarse de sus hijos. Piensan que son puras cursilerías, pero es muy fuerte”, declaró a los demás concursantes.

Wendolee llora luego de aventarse del bungee

Wendolee vivió emociones encontradas esta noche, pues además de recordar a sus bebés, también superó su miedo a las alturas.

Fue durante la segunda prueba de este episodio de Soy famoso ¡sácame de aquí!, donde la participante se aventó del bungee y rompió en llanto al superar su temor. La cantante mexicana demostró su valentía, así que también se llevó los aplausos de todos sus compañeros al verla saltar.

