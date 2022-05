Oskarín y Alfredo Adame protagonizan pelea: “No te tengo miedo”.

Luego de convertirse en el jefe del campamento, Alfredo Adame prohibió la repartición de alimentos a todos los participantes de su equipo.

Lo anterior ha molestado a los integrantes del equipo morado, pues aseguran que el conductor está abusando de su poder como jefe de la jungla: “No se va a comer aquí ni se agarra nada de comida”, dijo Adame a sus compañeros.

Por su parte, Oskarín no pudo soportar que Alfredo Adame le alzara la voz a Jessica, por lo que realizó un reclamo que desató la molestia del presentador de matutinos: "¡Baja la voz!”

“No me digas que calle la voz”, respondió Alfredo Adame para después levantarse y arrojar una de sus famosas patadas al payaso.

Sin tapujos, Oskarín enfrentó al nuevo jefe de la jungla y expresó no tenerle miedo.

“Yo no te tengo miedo, Alfredo. Yo me sé defender... no voy a permitir que un wey virulento venga aquí. Me tienes miedo, Alfredo. Yo soy el único que te puede romper la mad...” dijo Oskarín, asegurando que no iba permitir “que se metieran con la comida de la gente”.

Después de su pelea con Oskarín, Alfredo Adame le hizo una promesa a Guty para dejar la violencia y las ofensas fuera del campamento.

“Las veces que he tenido bronca es porque me avientan la bronca a mí", expresó el presentador, quien pidió que no lo molestaran y no le dirigieran la palabra.

Por su parte, Oskarín confesó que solo buscaba defenderse, pues lo que se vive con con Alfredo Adame dentro del campamento “no es correcto”.

“Alfredo se levanta, me amenaza e iba directo a golpearme... veo que me quiere lanzar una patada, pero Guty lo detiene”, contó el simpático payaso a las cámaras de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

