VIDEO: Adame y Magaly se gritan de todo frente a sus compañeros.

Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! está sacando la verdadera personalidad de todos los participantes, tal es el caso de Alfredo Adame y Magaly Chávez.

Y es que la parejita protagonizó una fuerte pelea en el campamento, pues Alfredo Adame casi quema los sartenes del desayuno.

Lo anterior desató el enojo de Magaly, quien efrentó a su novio y le reclamó por dañar los pocos artículos de cocina que tienen en el campamento.

El momento más tenso llegó cuando la influencer le dijo "¡Cállate!" al presentador, pues este último se alejó de Magaly gritándole.

"¡A mí no me vas a estar callando!", expresó el presentador de matutinos, mientras todos sus compañeros se quedaron en shock.

Y es que, las reacciones de Guty, Jessica, Mariana y Oskarín fueron inevitables, pues querían que los tragara la tierra ante el vergonzoso momento de sus compañeros.

No es la primera vez que Magaly y Alfredo Adame viven tensos momentos en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, pues hasta han terminado su relación debido a las diferencias.

El amor apache de la pareja ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales, dando paso a divertidos memes.

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Alfredo Adame quiere recuperar a Magaly

Alfredo Adame ya se había mostrado dispuesto a recuperar el amor de Magaly, pues ha confesado que la ama y que quiere iniciar algo más formal.

No es ninguna sorpresa que la influencer cambió la vida del conductor y tocó sus fibras más sensibles, pues hasta pidió reconciliarse con sus hijos Alejandro, Diego y Sebastián.

Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! está cambiando vidas, pero Alfredo Adame podría llevarse más que una simple experiencia de nuestro reality show.

El también actor está dispuesto a recuperar el amor de Magaly Chávez y hasta pedirle matrimonio en el campamento de la competencia.

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