Hijo de Alfredo Adame enciende la polémica tras pelea del conductor.

En recientes días, en exclusiva para Venga La Alegría, Carlos Trejo en compañía de su abogado y un empresario mostró el contrato que le ofrecerán a Alfredo Adame para que de una vez por todas se lleve a cabo la pelea entre ambos.

No obstante, días antes Alfredo Adame protagonizó una pelea con el abogado del cazafantasmas, por lo que hubo muchas reacciones, entre ellas la de su exesposa Mary Paz Banquells, quien se dijo preocupada por las acciones que está llevando a cabo desde hace unos meses.

Sebastián Adame, uno de los hijos del actor, tambien dio su opinión sobre el comportamiento del hombre que le dio la vida: “Es mi papá, no le deseo el mal, no quiero que le pase nada, pero pues él no deja de hacer actos que causan escándalo y son decisiones de él. Es un señor de 70 años y yo como un chavo de 23 no puedo estarle diciendo nada más… estoy un poquito sacado de onda”, mencionó a los medios.

Pese a que afirma sentirse triste y que la relación con su papá no es como él quisiera, señala que su papá “necesita trabajar en sus problemas de ira para evitar estos escándalos” y asegura que nunca tuvo alguna reacción de ira con él: “No me llegó a tocar o golpear, en ningún momento”.

Actualmente, el hijo del actor piensa que su papá se ha generado publicidad con base en escándalos, burlas y memes: “El odiaba que se burlaran que su hijo era homosexual”.

