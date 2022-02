Alfredo Adame enfrenta problemas legales con el SAT.

Alfredo Adame está nuevamente en problemas. ¿Qué está pasando con él?

Esta mañana circularon imágenes de Alfredo Adame firmando en una dependencia policíaca y se rumoraba que era porque tiene armas de manera ilegal. Sin embargo, el actor ya aclaró que tiene posesión legal de ellas.

“Yo voy los días primero y los dias 15 a firmar por el asunto de hace más o menos unos 5, 6 meses, el SAT me acusa de no haber avisado de mi cambio de domicilio fiscal y un juez me vinculó a proceso , entonces estoy sujeto a proceso y el señor juez dice, como medidas cautelares tiene usted que acudir a firmar a este lugar”, explicó el actor.

Para terminar de una vez por todas con esos rumores, Adame prometió mostrar toda la colección de armas que tiene en su casa y los permisos con los que cuenta

“Mañana a la 1 de la tarde voy a dar una conferencia de prensa aquí en mi casa, donde voy a abrir mi caja fuerte de las armas y voy a mostrar todas mis armas, rifles de alto poder, mis escopetas de tiro deportivo al disco, las pistolas que tengo y voy a mostrar mis permisos de transportación y voy a mostrar mis registros ante la SEDENA de estas armas, puedes tener permiso de transportación de hasta 10 armas”, señaló.

¿Cómo va la denuncia en contra de la pareja que lo atacó?

Alfredo Adame también habló respecto a cómo va la denuncia de la pareja que lo atacó y con quien sostuvo la polémica pelea en la calle.

“Ya estando con la policía de investigación, me dicen: '¿Señor Adame, nos puede usted decir cuáles son las placas de esta camioneta?’ Y a los 5 minutos llega uno de los comandantes y me dice: ‘Aquí está la pantalla, reporte de robo, camioneta’”, contó el actor.

