Andrés García revela la razón por la que le dio leucemia.

EXCLUSIVA. Andrés García confesó cuál fue la razón de su leucemia.

Andrés García ha padecido varias enfermedades, entre ellas la leucemia, misma con la que vivió hace muchos años como consecuencia de un exceso de pastillas de uso psiquiátrico con las cuales controlaba su mal humor.

“Me dio leucemia hace muchísimos años cuando estaba yo haciendo una telenovela en Televisa, fue cuando una amiga mía me dijo: ‘Andas de muy mal humor’, era yo muy ca... con todos los actores porque tenía que estar enseñándoles, etcétera, entonces ella me dijo: ‘Yo tengo una pastillita que te va a quitar el mal humor, a mí me la daban porque yo andaba mal de los nervios’”, recordó el actor.

El histrión asegura que se le quitó inmediatamente el mal humor, por lo que tomaba dos pastillas al día en promedio, pero luego de dos años fue perdiendo fuerza y ya no podía ni levantar un vaso, fue entonces cuando acudió al médico.

Luego de varios estudios, el médico me informó que la medicina que tomaba era muy fuerte y “se le daba a los locos una cada quince días cuando tenían crisis”, ahí estaba el origen de su leucemia, así que dejó de tomarlas.

Andrés García también padece problemas en la columna

Andrés García también padece problemas en la columna, pero descartó la posibilidad de una nueva cirugía a pesar de sufrir entumecimiento en la pierna izquierda y dolor en la derecha, situación que lo ha llevado a caerse de las escaleras varias veces.

“Hoy me empezó un pequeño dolor en la pierna derecha, tengo entumida la izquierda, ya me he caído dos veces, de repente subiendo la escalera... se desconectan los nervios, eso es resultado de la operación de la columna, se comprime un nervio con un movimiento, tú me entiendes, ¿no? o con una mala postura al dormir”, cerró.

