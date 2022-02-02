Vanessa Guzmán responde a quienes la señalan de ser una actriz conflictiva.

Aunque durante años su imagen se ha visto opacada por los rumores de que es una actriz conflictiva, Vanessa Guzmán se defiende y responde a lo que, en algún momento, declararon algunos de sus compañeros como René Strickler y Cynthia Klitbo.

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Su respuesta es a todas luces una cachetada con guante blanco, juzgue usted mismo.

Todos tenemos un pie derecho, un pie izquierdo, un lado bueno, un lado malo, un día bueno, un día malo; entonces, por qué juzgar de esa manera cuando a todos nos pasa. Yo soy de las personas que mejor opto por quedarme callada, porque si yo abriera la boca, tendría muchas cosas para decir, pero prefiero no hacerlo por educación, porque soy una dama y porque, como siempre lo he dicho, nunca voy a hacer algo de lo que mis hijos se puedan sentir avergonzados

Vanessa Guzmán habla sobre su faceta como abuela

A sus 45 años, Vanessa Guzmán enfoca todas sus energías en el fisicoculturismo y en su pequeña nieta nacida en octubre del año pasado.

Es nena, mi nena preciosa, está divina, la extraño; lamento no tenerla cerca, otra faceta más en mi vida, un motivo más para poder seguir viviendo. Me preguntaban hace rato, ¿cómo te ves en 20 años?, pues imagínate... con una nieta de 20 años, así me veo, literal con una nieta de 20 años

Ahora en Navidad fue la última vez, así que bueno, ya estamos planeando algún viaje para poder visitar a mi bebé, antes de que empiecen mis competencias

Vanessa Guzmán sigue buscando regresar a la televisión

En medio de una sesión fotográfica para una revista, en cuya portada aparecerá el mes próximo, Vanessa Guzmán continúa en búsqueda de un proyecto televisivo que cumpla sus expectativas.

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