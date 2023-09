Tras ser reportado como desaparecido, Alfredo Adame reaparece con nueva noticia.

Alfredo Adame ha estado un tanto alejado de los reflectores, algo extraño en él, pues constantemente suele robar cámara con sus polémicas, pleitos y declaraciones, es por eso que Sebastián Adame bromeó sobre el paradero de su padre durante un encuentro con los medios de comunicación.

¿Qué dijo el hijo del Alfredo Adame? Sebastián Adame es el hijo que el polémico conductor tuvo con Mary Paz Banquells. Durante un reciente encuentro con la prensa y acompañado de su madre, el joven aseguró que ha pasado tiempo sin que el famoso se vea involucrado en alguna polémica o controversia.

“Justamente es lo que yo estaba pensando el otro día, como que ya van muchos días que no sale diciendo nada. Hasta a mí me preocupa”, declaró Sebastián Adame entre risas y agregó que “desafortunadamente con mi papá, pues ya nadie sabemos qué es lo que va a hacer después. Me gustaría pensar que sí (cambió), pero pues quién sabe. Ojalá”.

¿Alfredo Adame reapareció en redes?

Después de que se especulara que Alfredo Adame estaba desaparecido por las declaraciones que dio su hijo Sebastián, el actor y conductor reapareció en redes sociales, pero además de eso presumió su nueva faceta con la que pretende mantenerse vigente en el mundo del espectáculo.

¿Cuál es la nueva faceta de Alfredo Adame?

Fiel a su estilo polémico y controvertido, Alfredo Adame ha vuelto a dar de qué hablar, pues en su cuenta de Instagram se mostró como rapero, pues presumió que grabó una canción y el video de la misma al lado de Rihani Ivan Hoil Laureano, mejor conocido como “El Negro más Guapo”.

En la publicación Alfredo Adame dio un adelanto de “La Cumbia del Mam…” y lo hizo muy a su estilo con un picante y controvertido mensaje: “Agárrense mayat… y ped… que se van a ir de nal… Ya llegó su padre Alfredo Adame con el blackxicano. “El Negro más Guapo” en una colaboración que será el rolón del año “La Cumbia del Mam…”. Muy pronto disponible en todas las plataformas digitales”.