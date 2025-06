Frida revela que Abel sí le fue infiel mientras ella estaba en Survivor México

Las alarmas se encendieron en Survivor México después de que les informamos que las cosas entre Frida y Abel se habían puesto color de hormiga.

Frida y Abel llegaron a Survivor México muy enamorados y derrochando miel; sin embargo, las cosas han cambiado y su relación parece estar al borde del colapso.

¿Ya no viven juntos? En un hecho que sorprendió a propios y a extraños Frida y Abel revelaron que ya no viven juntos, sino cada uno en su departamento. Pero, ¿qué pasó entre ellos?

¿Qué dijo Frida Urbina al respecto?

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Frida rompió el silencio y se pronunció sobre las diferencias que existen con Abel, quien le fue infiel mientras ella estaba en Survivor México.

“Hola, voy a hacer esto porque ya no quiero hablar del tema y tampoco quiero que me sigan atacando, se los voy a contar y es la primera y última vez que se los cuento porque después de esto ya no quiero volver a hablar del tema”, comenzó diciendo Frida Urbina.

“Sí, cuando yo me fui a Survivor, Abel se quedó en Ciudad de México, teníamos un viaje con todo pagado a Tailandia, un viaje que yo pagué, yo pagué su parte y pagué mi parte. Como yo me iba a ir a Survivor decidí darle a Abel el viaje y decidí decirle: ‘¿Pregúntale a tu amigo si quiere ir?’ Fueron”.

“A este viaje fueron mis primas y fueron dos amigas. Mis amigas no me quisieron decir en cuanto yo llegué de Survivor porque, obviamente, yo estaba atravesando como algo super complicado como la reintegración de estar aquí, entonces, me lo dijeron apenas antier”, agregó Frida.

Survivor México: ¿Qué le hizo Abel a Frida?

Frida señaló que “Abel todo el viaje se la pasó con una chica, todo el tiempo estuvo con esta mujer, estuvo coqueteando, estuvo haciendo cosas, obviamente yo creí en Abel. Obviamente cuando él llegó y me dijo ‘no pasó nada’, yo intenté hacerle todo el caso del mundo, pero encontré videos en su celular en donde se ve que estuvo mucho más tiempo con esta niña”.

“Había fotos en una cama, literal con ella… Todo el tiempo estuvo con ella, todo el tiempo estuvo coqueteando con ella, haciendo comentarios que claramente a mis primas no les gustaron, entonces mis primas dejaron de hablarle y él las empezó a tratar muy mal. Se comportó de una manera super agresiva, estas fotos en las que sale en la cama con ella, no las tengo porque cuando se dio cuenta que estaba revisando su celular se portó de una manera super agresiva”.

“Les cuento esto, les muestro evidencia porque estoy cansada que digan que yo estoy mal, que yo soy una mujer insegura, claramente cuando mis primas me dijeron que él se portó muy mal en Tailandia, me llegaron muchas inseguridades porque no me lo dijo una amiga, alguien que fue al viaje y no conozco, al final me lo dijo mi familia, mis primas, mis primas hermanas con las que creci”, recalcó Frida.

¿Cómo se encuentra Frida?

Frida aseguró que “claramente estoy muy mal, estoy demasiado triste, estoy muy enojada y claramente estoy muy inestable porque me duele, porque no era mi novio de dos meses, era mi ‘esposo’, con el que yo he compartido toda mi vida”.

“Me comporté de una forma muy inmadura, aventé su ropa por la ventana porque estaba enojada, muerta de coraje porque yo le pregunté a la cara si él había estado con esta niña y él me lo negó 1000 veces, él me hizo sentir que yo estaba loca, que yo estaba exagerando, que mis primas eran unas mentirosas, que yo estaba loca e insegura, entonces mientras yo estaba en Survivor México para dejar de preocuparnos por dinero, para echarle más ganas, él estaba así, abrazando a esta niña, él estaba yendo a correr con ella… las fotos me rompieron el alma, me rompieron el corazón”.