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FOTOS | Andrea Legarreta y Erik Rubín hacen oficial su separación.

Luego de 22 años de relación, la conductora Andrea Legarreta y Erik Rubín, ¡hacen oficial su separación! Así lo dieron a conocer en sus redes sociales.

Por: Tv Azteca

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