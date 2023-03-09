Andrea Legarreta prepara demanda en contra de Alfredo Adame.

Hace unos días, Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron que se habían separado desde hace unos meses, situación que causó mucha polémica y especulaciones en las redes sociales, donde se mencionó que Apio Quijano había sido el tercero en discordia.

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes.

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Luego de darse a conocer la separación, Alfredo Adame hizo algunas declaraciones en contra de Andrea Legarreta con quien desde hace algunos años mantiene una gran rivalidad.

¿Andrea Legarreta va a demandar a Alfredo Adame?

El día de ayer, Andrea Legarreta reveló que está preparando una demanda en contra del conductor de televisión, pues aseguró que ya está cansada de que esté hablando a la ligera y la relacione con otras personas sin tener pruebas de ello.

Yo ya estoy empezando hablar con mi abogado al respecto, ya vieron que, sí se puede, no pueden estar hablando así a la ligera, relacionarte con personas sin una sola prueba, porque, además, cada quien es dueño de cuerpo y de sus decisiones personales o íntimas, esa es otra. Pero, si aparte estás inventando, difamando y con esto estás generándome un daño, generándole un daño a mi familia, a mis hijas, híjole, yo ya no lo voy a permitir

Andrea Legarreta tiene la intención de poner un alto a las constantes declaración de Alfredo Adame, asegurando que muchas de ellas son simplemente mentiras por parte del conductor.

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