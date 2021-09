Alicia Machado "mandó a volar" a Gaby Spanic.

“Entre más conozco a la gente, más amo a mi perro”, dijo la ex reina de belleza ante la falta de apoyo de su supuesta amiga dentro de un reality show.

Todo parece indicar que la relación de amistad que había entre Alicia Machado y Gaby Spanic se esfumó después de que la hermana gemela de Daniela Spanic la nominara para salir de un reality show en el que ambas participan.

Fue durante este show, que se transmite por una reconocida cadena de televisión en Estados Unidos, que el público se enteró que las venezolanas no sólo son buenas compañeras de trabajo, sino que son (o eran) grandes amigas.

Mira la galería completa.

Pero todo parece indicar que su relación de amistad está pendiendo de un hilo y es que en días recientes Alicia Machado se sintió traicionada por la que creía su amiga.

“Ella sabe lo que significa para mí y ella sabe por qué estoy aquí en este programa. Entonces, si me hubiera tocado a mí, yo la habría salvado”, dijo la ex reina de belleza después de que Gaby Spanic no la salvara de salir del show.

Te puede interesar: Alicia Machado confesó que Ricardo Arjona intentó algo más que una relación con ella.

Machado, muy molesta, dijo a sus compañeros del reality show que su “amiga” está manejando la situación a su favor y se va a salir con la suya: “Yo sé porque lo hizo. Yo conozco a Gabriela mejor que todos ustedes juntos, la conozco muy bien y fue una salida muy inteligente, pero ella no me quiere aquí. A esta posición una de las dos va a brillar y va a ser ella”.

Gaby Spanic por su parte se encuentra sorprendida por la actitud que ha tomado su amiga por más de 23 años y no ha dudado en reclamarle su mala actitud, a lo que Alice no ha tenido más que una respuesta fría: “Es una posición en la que yo también voy a estar. Es muy duro ser líder y tener que tomar una decisión”.

Te recomendamos: Alicia Machado respondió a quienes la llaman “vieja”.

La tensión al interior del controvertido reality show es tan fuerte que Alicia Machado ha llegado a decir en voz alta: “Entre más conozco a la gente, más amo a mi perro”.

Hasta el momento ni Alicia Machado ni Gaby Spanic se han sentado a aclarar los problemas que tienen y por lo visto no lo harán, pues ambas creen tener la razón.