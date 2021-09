Alicia Machado y Roberto Romano pasaron del romance al llanto.

Los actores de la pantalla chica se han demostrado su amor frente a las cámaras, pero no han podido a llegar a más debido a los celos.

Del romance al llanto han pasado Alicia Machado y Roberto Romano, quienes se han visto envueltos en situaciones tanto amorosas así como también en dramas dentro del reality show “La casa de los famosos”.

En días anteriores se les vio muy cariñosos bailando juntos en una fiesta, y todo parecía estar perfecto, sin embargo, una discusión derivó en que Romano terminara llorando y sin saber qué está pasando con la exMiss Universo.

¿Por qué pelearon Romano y Machado?

Todo indica que el actor mexicano se sintió ofendido después que la venezolana cuestionara la fidelidad del mismo y se mostrará celosa de las actitudes que ha tenido Roberto con otras participantes de la casa: “No puedo ofrecerte nada más”.

La discusión fue subiendo de tono y la conversación se puso más difícil y ya no pudieron solucionar las cosas, causando la tristeza y desilusión frente a todos: “Me duele todo esto. Lo único que he intentado es hacer las cosas bien”. admitió frente a las cámaras.

Todo parece indicar que luego de esta pelea, terminó el fugaz y polémico romance entre Alicia Machado y Roberto Romano y pese a que sí se vio más afectado el actor, la también conductora aseguró que también estaba muy mal.

“Yo tengo un año y medio con una depresión que no sé ni cómo estoy saliendo de ella. Yo no tomo nada para eso. Sí estoy en terapia y no se controla. Las enfermedades de la mente son como un cáncer. Yo quiero ser esposa, yo quiero vivir eso. Yo me quisiera casar. He sido madre soltera con muchas dificultades”, indicó entre lágrimas la también participante de Masterchef México.

En días recientes, la historia dio un giro de 180 grados y del amor pararon a las agresiones pues el famoso se refirió a la actriz venezolana como un “nopal con espinas”, situación que fue condenada en el programa “Suelta la sopa”: “Como es posible que después de que Roberto llora con Alicia y le dice cosas tan bonitas, le diga una frase como esta: ‘Yo ya no sé cómo explicarle a esa persona es decir, Alicia que es un nopal con espinas y sigue creyendo que es una suculenta”.

